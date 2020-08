Lirik Lagu Iwan Fals Chord Gitar Kumenanti Seorang Kekasih

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID – Berikut, kunci gitar atau chord gitar Kumenanti Seorang Kekasih yang dipopulerkan Iwan Fals, serta lirik lagu Kumenanti Seorang Kekasih.

lntro : F Dm Bb C

F Bb

Bila mentari bersinar lagi

C F C

Hatiku pun ceria kembali

F Bb

Ku tatap mega tiada yang hitam

C F

Betapa indah hari ini

Reff:

C

Ku menanti seorang kekasih

Bb F

Yang tercantik, yang datang di hari ini

C

Adakah dia kan selalu setia

F Bb F

Bersanding hidup penuh pesona

C F

Harapanku

Chorus:

Bb C F

Jangan kau tak menepati janji

C F

Datanglah dengan kasihmu

Bb C F

Andai kau tak datang hari ini

C F

Punah harapanku

lnt: F Dm Bb C

F Bb

Ku tatap mega tiada yang hitam

C F

Betapa indah hari ini.

Back to Reff

(Tribunlampung.co.id/Tama Yudha Wiguna)