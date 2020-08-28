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Chord Gitar

Chord Gitar dan Lirik Lagu Cinta Tak Bersyarat Dinyanyikan Element, 'Tak Ada Sedikitpun Sesalku'

Lagu Cinta Tak Bersyarat milik Element, berikut kunci gitar atau chord gitar Cinta Tak Bersyarat.

zoom-inlihat foto Chord Gitar dan Lirik Lagu Cinta Tak Bersyarat Dinyanyikan Element, 'Tak Ada Sedikitpun Sesalku'
KOMPAS.com/DIAN REINIS KUMAMPUNG
Ilustrasi. Chord Gitar dan Lirik Lagu Cinta Tak Bersyarat Dinyanyikan Element, 'Tak Ada Sedikitpun Sesalku' 

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID – Buat kamu yang menyukai lagu Cinta Tak Bersyarat milik Element, berikut kunci gitar atau chord gitar Cinta Tak Bersyarat.

Simak juga, lirik lagu Cinta Tak Bersyarat.

Berikut, chord gitar Cinta Tak Bersyarat yang dinyanyikan Element.

Intro: Am Am

Am                   Em

tak ada sedikitpun sesalku

      F                   Em

tlah bertahan dengan setiaku

      Dm

walau di akhir jalan

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Tags
chord gitar
Lirik Lagu Cinta Tak Bersyarat
Element
Tribunlampung.co.id
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Penulis: Tama Yudha Wiguna
Editor: Romi Rinando
Sumber: Tribun Lampung
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