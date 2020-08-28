Breaking News:

Lagu Korea

Download MP3 Lagu Apple GFriend

Simak cara unduh atau download lagu Apple dinyanyikan GFriend, simak lirik lagu Apple dan video klip Apple

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Cara unduh atau download lagu Apple dinyanyikan GFriend dalam MP3 lagu terpopuler 2020.

Simak juga lirik lagu Apple dan video klip Apple dalam artikel ini.

GFriend resmi comeback dengan merilis single Apple.

MV single ini muncul di channel YouTube Big Hit Labels dan menduduki trending musik YouTube.

Berikut lirik lagu Apple - GFriend

Gasideombul gil wie

Jitge namgyeojin baljagugeun pitbit

Chagaun geu seontaegeun

Teullyeotdeon geonji wae ireoke apeunji

Ooh no i dalkomhan hyanggiwa

Halaman selanjutnya
Halaman
1234
Tags
download MP3
GFriend
Video Klip Apple
Tribunlampung.co.id
Berita Terkait :#Lagu Korea
Editor: Reny Fitriani
Sumber: Tribun Lampung
Ikuti kami di
Video Pilihan
Pembunuhan Satu Keluarga di Baki Sukoharjo, Pelaku Mengaku Sempat Minum dan Mandi di Rumah Korban
Pembunuhan Satu Keluarga di Baki Sukoharjo, Pelaku Mengaku Sempat Minum dan Mandi di Rumah Korban
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved
About Us
Help
Privacy Policy
Pedoman Media Siber
Terms of Use
Contact Us
Redaksi
Info iklan