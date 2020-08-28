Lagu Korea
Download MP3 Lagu Apple GFriend
Simak cara unduh atau download lagu Apple dinyanyikan GFriend, simak lirik lagu Apple dan video klip Apple
TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Cara unduh atau download lagu Apple dinyanyikan GFriend dalam MP3 lagu terpopuler 2020.
Simak juga lirik lagu Apple dan video klip Apple dalam artikel ini.
GFriend resmi comeback dengan merilis single Apple.
MV single ini muncul di channel YouTube Big Hit Labels dan menduduki trending musik YouTube.
Berikut lirik lagu Apple - GFriend
Gasideombul gil wie
Jitge namgyeojin baljagugeun pitbit
Chagaun geu seontaegeun
Teullyeotdeon geonji wae ireoke apeunji
Ooh no i dalkomhan hyanggiwa
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Editor: Reny Fitriani
Sumber: Tribun Lampung