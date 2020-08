Chord Gitar dan Lirik Lagu Cinta Terbaik Dinyanyikan Cassandra, 'Meski Kubukan yang Pertama'

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID – Buat kamu yang menyukai lagu Cinta Terbaik milik Cassandra, berikut kunci gitar atau chord gitar Cinta Terbaik.

Simak juga, lirik lagu Cinta Terbaik.

Berikut, chord gitar Cinta Terbaik yang dinyanyikan Cassandra.

Intro : C F C G C F C G C

C F

jujur saja ku tak mampu

G C G Am

hilangkan wajahmu di hatiku

F

meski malam mengganggu

G C G Am

hilangkan senyummu di mataku

Dm G C

ku sadari...aku cinta padamu

Reff: