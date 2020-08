Ilustrasi. Chord Gitar dan Lirik Lagu Love Story Dinyanyikan Taylor Swift, 'Its A Love Story Baby Just Say Yes'.

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID – Buat kamu yang menyukai lagu Love Story milik Taylor Swift, berikut kunci gitar atau chord gitar Love Story.

Simak juga, lirik lagu Love Story.

Berikut, chord gitar Love Story yang dinyanyikan Taylor Swift.

**

C G Am F

C

We were both young when I first saw you

F

I close my eyes and the flashback starts

Am F

I'm standing there on a balcony in summer air

C

See the lights, see the party, the ball gowns

F

See you make your way through the crowd