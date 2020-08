VIDEO Sempat Menghilang dari Media Sosial, Kini Adhisty Zara di Banjir Dukungan

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, JAKARTA - Pemain film yang sempat jadi member JKT48, Adhisty Zara, menuliskan curahan hatinya setelah videonya dengan sang kekasih, Zaki Pohan, viral beberapa waktu lalu.

Melalui unggahan, Jumat (28/8/2020), Zara mengaku merasa bersyukur memiliki orang-orang terdekat yang tak berhenti memberikan dukungan kepadanya.

Ia pun menuliskan ucapan terima kasihnya kepada keluarga, sahabat serta para penggemarnya yang tetap memberikan support dalam kondisi suka maupun duka.

Zara juga mengaku siap menghadapi masa depan dengan lebih baik.

Begini unggahannya:

I’m very blessed and thankful to my family, relatives, fans as well as my best friends

who always support me and always be there for me in good times and bad times.

Let’s walk together for a brighter future ahead!

Baru diunggah, curhatan Zara ini pun dibanjiri ribuan komentar.

Beberapa rekan selebriti turut memberikan dukungannya untuk Zara.