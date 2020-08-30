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Chord Gitar

Chord Gitar dan Lirik Lagu Cinta Tak Bersyarat Dinyanyikan Element, 'Kupersembahkan Hatiku'

Simak, kunci gitar atau chord gitar Cinta Tak Bersyarat serta lirik lagu Cinta Tak Bersyarat dinyanyikan Element.

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KOMPAS.com/DIAN REINIS KUMAMPUNG
Ilustrasi. Chord Gitar dan Lirik Lagu Cinta Tak Bersyarat Dinyanyikan Element, 'Kupersembahkan Hatiku'. 

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID – Buat kamu yang menyukai lagu Cinta Tak Bersyarat milik Element, berikut kunci gitar atau chord gitar Cinta Tak Bersyarat.

Simak juga, lirik lagu Cinta Tak Bersyarat.

Berikut, chord gitar Cinta Tak Bersyarat yang dinyanyikan Element.

Intro: Am Am

Am                   Em
tak ada sedikitpun sesalku

      F                   Em
tlah bertahan dengan setiaku

      Dm
walau di akhir jalan

      C                 G   E
ku harus melepaskan dirimu ooh…

Am                    (G)
ternyata tak mampu kau melihat

   F                    Em
dalamnya cintaku yang hebat

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Tags
kunci gitar
chord gitar Cinta Tak Bersyarat
lirik lagu Cinta Tak Bersyarat
Element
Tribunlampung.co.id
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Editor: Noval Andriansyah
Sumber: Tribun Lampung
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