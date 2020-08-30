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Chord Gitar

Chord Gitar dan Lirik Lagu Dealova Dinyanyikan Once Mekel, 'Aku Ingin Menjadi Mimpi Indah'

Lagu Dealova milik Once Mekel, berikut kunci gitar atau chord gitar Dealova.

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Ilustrasi. Chord Gitar dan Lirik Lagu Dealova Dinyanyikan Once Mekel, 'Aku Ingin Menjadi Mimpi Indah' 

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID – Buat kamu yang menyukai lagu Dealova milik Once Mekel, berikut kunci gitar atau chord gitar Dealova.

Simak juga, lirik lagu Dealova.

Berikut, chord gitar Dealova yang dinyanyikan Once Mekel.

Intro : Dm..G..C..F..Dm..E..

               Dm          E

aku ingin menjadi mimpi indah

           Am

dalam tidurmu..

               Dm        G

aku ingin menjadi.. sesuatu

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Penulis: Tama Yudha Wiguna
Editor: Daniel Tri Hardanto
Sumber: Tribun Lampung
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