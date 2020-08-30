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Chord Gitar dan Lirik Lagu Dealova Dinyanyikan Once Mekel, 'Aku Ingin Menjadi Mimpi Indah'
Lagu Dealova milik Once Mekel, berikut kunci gitar atau chord gitar Dealova.
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Ilustrasi. Chord Gitar dan Lirik Lagu Dealova Dinyanyikan Once Mekel, 'Aku Ingin Menjadi Mimpi Indah'
TRIBUNLAMPUNG.CO.ID – Buat kamu yang menyukai lagu Dealova milik Once Mekel, berikut kunci gitar atau chord gitar Dealova.
Simak juga, lirik lagu Dealova.
Berikut, chord gitar Dealova yang dinyanyikan Once Mekel.
Intro : Dm..G..C..F..Dm..E..
Dm E
aku ingin menjadi mimpi indah
Am
dalam tidurmu..
Dm G
aku ingin menjadi.. sesuatu
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Penulis: Tama Yudha Wiguna
Editor: Daniel Tri Hardanto
Sumber: Tribun Lampung