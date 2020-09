4 Personil Polwan Polda Lampung, Berhasil Menorehkan Prestasi di Hari Jadi Polisi Wanita ke-72

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, - Briptu Nurul Istiqomah S.H., Briptu Yayu Lestari dan Briptu Henisari Nurulita M., yang merupakan personil unit PPA (Perlindungan Perempuan dan Anak) Polres Lampung Barat memiliki prestasi membanggakan institusi Polri selama tugasnya yaitu memperoleh Piagam Penghargaan atas Dedikasi Respon Cepat Penanganan Terhadap Kasus Anak yang di berikan Oleh Komisi Nasional Perlindungan Anak pada tanggal 20 Februari 2020.

Selama menjalankan tugas sebagai seorang Polwan di unit PPA, Briptu Nurul, Briptu Yayu dan Briptu Heni selalu memberikan pelayanan yang terbaik kepada Masyarakat sehingga merasa terayomi dan terlindungi terutama kepada perempuan dan anak dibawah umur yang menjadi korban maupun pelaku kejahatan.

Disisi lain satu personil Polwan Polres Pesawaran yakni

Bripka Sisca Indria juga berhasil menorehkan prestasi sebagai Juara Pertama Lomba Vlog Tribune Lampung dalam rangka Hut Polri ke-74 tahun 2020.

Selain prestasi tersebut, Bripka Sisca juga telah menorehkan prestasi membanggakan lainnya baik tingkat Nasional maupun International antara lain:

1. Penghargaan Kapolda Lampung tahun 2012 sebagai Third Place Certificate In Reciting Speech Contest In Framework Of 64th Anniversary Of Indonesian Police Woman 2012.

2. Penghargaan Kapolri Drs. badrodin Haiti, sebagai LO dalam 16th SOMTC "Senior Official Meeting on Transnational Crime and Its Related Meetings" Tahun 2016.

3. Penghargaan Ibu Asuh Polwan Polda Lampung Tahun 2016 sebagai, Deposit Ajudan Pejabat Tinggi Negara tahun 2012, ADC Istri Kepala Kepolisian Negara Brunei Darussalam pada

kegiatan Internasional ASEANAPOL Ke 35 Tahun 2015, ADC Kabareskrim dan delegasi dari Negara Myanmar dalam kegiatan Internasional SOMTC THN 2016.

4. Penghargaan Kapolres Tanggamus atas dedikasi, loyalitas, disiplin dan memberikan ketauladanan dalam melaksanakan tugas Kepolisian di kancah Internasional.

5. Penghargaan dari President Of Interpol tahun 2016 sebagai Participating (LO delegasi Negara LITHUANIA) In The 85th GENERAL ASSEMBLY INTERPOL Tahun 2016.

6. Penghargaan Kapolda Lampung atas prestasi sebagai Bhabinkamtibmas Terbaik tahun 2017.

7. Juara II Lomba Vlog dalam rangka Hut Polwan tahun 2019.

Bagi keempat personil Polwan tersebut, mengemban tugas sebagai Polisi Wanita bukanlah hal yang mudah, mereka terpaksa dihadapkan kepada dua hal yang sama penting dan beratnya, keberhasilan sebagai anggota Polri dan kesuksesan membina rumah tangga, sebagai bagian internal Polri, mereka harus tetap mampu meningkatkan profesionalisme, bahkan diharapkan mampu menjadi idola masyarakat dimanapun berada, maupun di dalam keluarga.

Selain melaksanakan tugasnya sebagai Polisi Wanita keempat Polwan tersebut juga merupakan sosok ibu rumah tangga yang dibutuhkan oleh keluarga dan anak-anaknya, sebelum menjalankan tugasnya dituntut harus selalu memberikan pelayanan terbaik kepada keluarga dengan cara menyempatkan menyajikan sarapan untuk suami dan anak-anak, mengerjakan pekerjaan rumah lainnya seperti mencuci, menggosok pakain, menyapu dan mengepel, hal-hal tersebut merupakan suatu kewajiban sebagai ibu rumah tangga, akan tetapi itu bukan menjadi alasan untuk tetap menjalankan tugasnya sebagai Polisi Wanita.(*)