Chord Gitar dan Lirik Lagu Bagaikan Langit Melly Goeslaw, Bagaikan Langit di Sore Hari

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID – Berikut, lirik lagu dan kunci gitar atau chord gitar Bagaikan Langit, yang dipopulerkan Melly Goeslaw.

F G

Bagaikan langit di sore hari

Em Am

Berwarna biru sebiru hatiku

F G

Menanti kabar yang aku tunggu

Em Am

Peluk dan cium hangatnya untukku [2X]

C F G

Oh asmara yang terindah

Em Am

Mewarnai bumi yang kucinta

F G

Menjanjikan aku terbang ke atas

Em Am

Ke langit ketujuh, bersamamu

F G

Bagaikan langit di sore hari

Em Am

Berwarna biru sebiru hatiku

F G

Menanti kabar yang aku tunggu

Em Am

Peluk dan cium, hangat 'kan untukku [ 2x ]

C F G

Oh asmara yang terindah

Em Am

Mewarnai bumi yang kucinta

F G

Menjanjikan aku terbang ke atas

Em Am

Ke langit ketujuh, bersamamu

C F G

Oh dewi cinta, sandarkan aku

Em Am

Di bahumu, ada kurasa

F G

Tingginya hati, teredakan sudah

Em Am

Hadirmu sayang, tenangkan diriku.

