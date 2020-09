Chord Gitar dan Lirik Lagu Pedih Last Child, Engkau yang Sedang Patah Hati

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID – Berikut, lirik lagu dan kunci gitar atau chord gitar Pergi Hilang dan Lupakan, yang dipopulerkan Last Child.

Intro: C G C D G

G

Engkau yang sedang

Em

Patah hati

Am

Menangislah dan jangan

D

Ragu ungkapkan

Bm

Betapa pedih hati

Em

Yang tersakiti

Am

Racun yang membunuhmu

D

Secara perlahan

G Em

Engkau yang saat ini pilu (Engkau yang saat ini pilu)

Am D

Betapa menanggung beban kepedihan

Bm

Tumpahkan sakit itu

Em

Dalam tangismu

Am

Yang menusuk relung hati

D

Yang paling dalam

Reff:

C G

Hanya.. diri sendiri

C

Yang tak mungkin

D G

Orang lain akan mengerti

Em

Di sini ku temani

Bm

Kau dalam tangismu

C

Bila air mata

G D

Dapat cairkan hati..

Em

Kan ku cabut duri

Bm

Pedih dalam hatimu

C

Agar ku lihat

G D

Senyum di tidurmu malam nanti

Em

Anggaplah semua ini

Bm

Satu langkah dewasa kan diri

C D

Dan tak terpungkiri juga bagi

G Em

Engkau yang hatinya terluka

Am

Di peluk nestapa

D

tersapu derita

Bm

Seiring saat

Em

Keringnya air mata

Am

Tak mampu menahan pedih

D

Yang tak ada habisnya

Reff:

C G

Hanya.. diri sendiri

C

Yang tak mungkin

D G

Orang lain akan mengerti

Em

Di sini ku temani

Bm

Kau dalam tangismu

C

Bila air mata

G D

Dapat cairkan hati..

Em

Kan ku cabut duri

Bm

Pedih dalam hatimu

C

Agar ku lihat

G D

Senyum di tidurmu malam nanti

Em

Anggaplah semua ini

Bm

Satu langkah dewasa kan diri

C D

Dan tak terpungkiri juga bagi

Interlude: G Em Am D Bm Em Am D

Reff:

C G

Hanya.. diri sendiri

C

Yang tak mungkin

D G

orang lain akan mengerti

Em

Di sini ku temani

Bm

Kau dalam tangismu

C

Bila air mata

Cm G D

Dapat cairkan hati..

Em

Kan ku cabut duri

Bm

Pedih dalam hatimu

C

Agar ku lihat

Cm G D

Senyum di tidurmu malam nanti

Em

Anggaplah semua ini

Bm

Satu langkah dewasa kan diri

C D

Dan tak terpungkiri juga bagi

G

Engkau yang sedang patah hati.

(Tribunlampung.co.id/Resky Mertarega Saputri)