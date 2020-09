Chord Gitar dan Lirik Lagu Tanpa Kamu Early Summer, Kau Tarik Ulur Perasaan Tulusku

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID – Berikut, lirik lagu dan kunci gitar atau chord gitar Tanpa Kamu, yang dipopulerkan Early Summer.

(Intro) G

C D

mungkin ini saatnya

Bm Em

kini kita sudahi semua

Am D

walau berat hatiku

G

untuk melepasmu

C D

dan bila esok hari-hariku

Bm E

tak seindah kemarin

Am D

akan ku biasakan

G

walau tanpa dirimu

(Intro) G D Em D C G Am D

G D

saat kita tak bisa lagi

Em D

untuk bersama

C G

ku coba tuk terima

Am D

perlahan rasa sakitnya

G D

kini semua harus

Em D

ku jalani tanpamu

C G

sendiri ku hadapi..

Am D

sekuat hati ini..

C

kau tarik ulur

D G

perasaan tulusku kepadamu

C D

disaat ku benar

G

benar mencintai dirimu

C

cukup mungkin ini

D G

tak bisa lagi aku terima

Am

semua sifat egomu

C D G

yang tak bisa lagi aku pahami

C D

mungkin ini saatnya

Bm Em

kini kita sudahi semua

Am D

walau berat hatiku

G

untuk melepasmu

C D

dan bila esok hari-hariku

Bm E

tak seindah kemarin

Am D

akan ku biasakan

G

walau tanpa dirimu

(Intelude) C D Bm Em Am D G

C D Bm Em Am D G

C

kau tarik ulur

D G

perasaan tulusku kepadamu

C D

disaat ku benar

G

benar mencintai dirimu

C

cukup mungkin ini

D Bm Em

tak bisa lagi aku terima

Am

semua sifat egomu

C D G

yang tak bisa lagi aku pahami..

C D

mungkin ini saatnya

Bm Em

kini kita sudahi semua

Am D

walau berat hatiku

G

untuk melepasmu

C D

dan bila esok hari-hariku

Bm E

tak seindah kemarin

Am D

akan ku biasakan

G

walau tanpa dirimu

C D

dan akan ku biasakan

Bm Em

tanpa dirimu

Am D

dan akan ku biasakan

G

walau tanpa dirimu

(Tribunlampung.co.id/Resky Mertarega Saputri)