Ilustrasi. Download Lagu MP3 My Chemical Romance Full Album 15 Video YouTube MP3, Termasuk Lagu Teenagers

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID – Bagi para fans dan penikmat lagu-lagu My Chemical Romance, berikut cara unduh lagu MP3 My Chemical Romance atau cara download lagu MP3 My Chemical Romance Full Album, dalam Gudang Lagu Terpopuler 2020.

My Chemical Romance adalah grup musik asal New Jersey, yang dibentuk pada bulan September tahun 2001 oleh Gerard Way dan Matt Pelissier.

Saat ini, band ini beranggotakan Gerard Way (vokal), Mikey Way (bass), Ray Toro (lead guitar), Frank Iero (gitar), dan Matt Pelisser (drum) yang menggantikan Bob Bryar yang merupakan drummer sebelumnya yang meninggal pada Maret 2010.

Nama band ini terinspirasi oleh buku karangan Irvine Welsh yaitu Ecstasy: Three Tales of Chemical Romance.

My Chemical Romance adalah grup band yang menurut media bergenre pop punk, post-hardcore, "punk revival", rock alternatif.

Namun grup ini mendeskripsikan musik mereka sebagai musik "rock" atau "pop yang kasar", dan menolak diklasifikasikan sebagai emo.

