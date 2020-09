Kapolres Way Kanan AKBP Binsar Manurung. 120 Personel Polisi Disiagakan saat Pendaftaran Bapaslonkada di KPU Way Kanan.

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, WAY KANAN - Menjelang pendaftaran bakal pasangan calon (bapaslon) bupati dan wakil bupati Way Kanan di KPU Way Kanan pada 4 September 2020, Polres Way Kanan telah siap siaga untuk melakukan pengamanan.

Sebagai informasi, pendaftaran bapaslon tersebut akan dilaksanakan pada 4-6 September 2020.

Kapolres Way Kanan AKBP Binsar Manurung mengungkapkan, pihaknya akan melakukan pengamanan pada 4-6 September 2020 saat pendaftaran bapaslon.

Adapun jumlah personel yang diturunkan sebanyak 120 anggota.

"Bahkan jajaran Polres Way Kanan sudah siap siaga dari hari sebelum-sebelumnya terkait pengamanan Pilkada."

"Tentunya, pada pendaftaran nanti kami akan melakukan pengamanan, bagian operasi menurunkan pengamanan," ujar Binsar Manurung, Rabu, 2 September 2020.

Binsar Manurung mengharapkan, kepada pimpinan parpol agar menyampaikan kepada masyarakat atau warga pendukung bapaslon untuk bisa meredam emosi masing-masing.

"Kami minta kepada pimpinan parpol, pada saat pendaftaran agar bisa menyampaikan pesan ini kepada masyarakat, warga pendukung, untuk tidak mudah tersulut emosi," tandas Binsar Manurung. (Tribunlampung.co.id/Anung Bayuardi)