Chord Gitar dan Lirik Lagu Aku yang Akan Pergi Supernova, Perih Hati Menjalani

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID – Berikut, lirik lagu dan kunci gitar atau chord gitar Aku yang Akan Pergi dipopulerkan Supernova.

(INTRO) Em D C 2x

Em D G C

Perih hati menjalani

Em D C

Sedih yang tak pernah berhenti

Em D G C

Letih terus kau sakiti

Em D C

Perasaan ini kau bodohi

Em D G C

Di mana dirimu yang mencintai

Em D C D

Aku sepenuh hati

(CHORUS)

G D

Aku yang akan pergi

Em D

Bila kau enggan memilih

C G

Cintaku ini bukan seperti

D

Tempat persinggahanmu

Em D G C

Letih terus kau sakiti

Em D C

Perasaan ini kau bodohi

Em D G C

Di mana dirimu yang mencintai

Em D C D

Aku sepenuh hati

(CHORUS)

G D

Aku yang akan pergi

Em D

Bila kau enggan memilih

C G

Cintaku ini bukan seperti

D

Tempat persinggahanmu

(SOLO) Em C D

(CHORUS)

G D

Aku yang akan pergi

Em D

Bila kau enggan memilih

C G

Cintaku ini bukan seperti

D

Tempat persinggahanmu

G D

Aku yang akan pergi

Em D

Bila kau enggan memilih

C G

Cintaku ini bukan seperti

D

Tempat persinggahanmu

G

Hooo

