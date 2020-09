Chord Gitar dan Lirik Lagu Damai Wayang, Kuhirup Udara Pagi Bersama Indah Mentari

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID – Berikut, lirik lagu dan kunci gitar atau chord gitar Damai, yang dipopulerkan Wayang.

A Bm C#m D

A Bm D

A Bm C#m D

A Bm D

A Bm C#m D

Kuhirup udara pagi

A Bm C#m D

Bersama indah mentari

A Bm C#m D

Kulalui hari ini

A Bm C#m D

Dengan hati berseri

A Bm C#m D

Akankah tercipta damai

A Bm C#m D

Di dalam dunia ini

A Bm C#m D

Akankah terjalin rasa

A Bm C#m D

Saling peduli

* Reff

A C#m Bm

Wo

D A C#m Bm

damainya hatiku

D A C#m Bm

Kala mentari

D A Bm C#m D

bersinar lagi

A C#m Bm

Wo

D A C#m Bm

damainya hatiku

D A C#m Bm

Kala mentari

D A Bm C#m D A Bm D

bersinar lagi

F C

Wo.. damai hati ini

Dm Am

Kutuangkan dalam sebuah lagu

F C

Wouo.. mentari berlalu

Dm E

Membawa semua ke alam mimpi

* Reff

A C#m Bm

Wo

D A C#m Bm

damainya hatiku

D A C#m Bm

Kala mentari

D A Bm C#m D

bersinar lagi

A C#m Bm

Wo

D A C#m Bm

damainya hatiku

D A C#m Bm

Kala mentari

D A Bm C#m D

bersinar lagi

A C#m Bm

Wo

D A C#m Bm

damainya hatiku

D A C#m Bm

Kala mentari

D A Bm C#m D

bersinar lagi

A C#m Bm

Wo

D A C#m Bm

damainya hatiku

D A C#m Bm

Kala mentari

D A Bm C#m D A Bm D

bersinar lagi

* A Bm C#m D

A Bm D

(Tribunlampung.co.id/Tama Yudha Wiguna)