Chord Gitar dan Lirik Lagu Gadis Malam Java Jive, Deru Nafas Memacu di Dalam Ruang

E A (2x)

E

Gadis malam berjalan pelan

A E

Adakah tujuan kemana langkahnya

E

Dan seorang pria melirik cepat

A E

Menahan sang dara hasrat pun bicara

E C#m B

Sudut yang ada di hening malam

A E

Jadi satu saksi haramnya transaksi

* Reff

Deru nafas memacu di dalam ruang

C A G

Seiring hasrat manusia oh

D G

Gelap melanda jiwa

A

Dan mereka terlena oh begitu cepat

B E

Dosa itu terbuat

Int: E C#m B A

E C#m B

Jari yang lentik lemah meraih

A E

Setumpuk uang kertas dan pergi bergegas

E C#m B

Malam meninggi langkah sang gadis

A E

Pelan dan menghilang di pekatnya malam

Back to Reff

E C#m B

Hai gadis malam adakah telintas

A

Tuk kembali pulang

E

Ke dunia yang hilang

