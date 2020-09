Chord Gitar dan Lirik Lagu Gantung Melly Goeslaw, Sampai Kapan Kau Gantung Cerita Cintaku

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID – Berikut, lirik lagu dan kunci gitar atau chord gitar Gantung dipopulerkan Melly Goeslaw.

Intro : C Gm F Fm..

Am Dm

ku harus menemui cintaku

G C

mencari tahu hubungan kita

F Dm E

apa masih atau tlah berakhir

(*)

Am Dm

kau menggantungkan hubungan ini

G C

kau diamkan aku tanpa sebab

F Dm E

maunya apa ku harus bagaimana

A

kasih..

Chorus :

F G C

sampai kapan

E

kau gantung cerita cintaku

Am A

memberi harapan

Dm

hingga mungkin kutak sanggup lagi

A Dm G

dan meninggalkan dirimu, huwo..

Am Dm

detik-detik waktupun terbuang

G C

teganya kau menggantung cintaku

F Dm E

bicaralah biar semua pasti

Interlude : Fm A#m G C C# D D# E

==> Kembali ke : (*), Chorus

C E

dan punya hubungan cinta denganmu

Am A

membuatku sakit

Dm

hingga mungkin ku tak sanggup lagi

A Dm G

dan meninggalkan dirimu, huwo..

Coda : C Gm F Fm

C Gm F Fm

(Tribunlampung.co.id/Tama Yudha Wiguna)