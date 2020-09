Ngaku Sempat Tunda Miliki Momongan, Kini Setelah 3 Tahun Menikah Dion Wiyoko Ingin Punya Anak

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, JAKARTA - Baru-baru ini aktor asal Surabaya, Jawa Timur, Dion Wiyoko merayakan hari jadi pernikahannya yang ketiga dengan sang istri, Fiona Anthony.

Pria berusia 36 tahun ini merayakan 3 tahun anniversary-nya dengan romantis di sebuah rooftop hotel di Jakarta.

Dion menyebutkan bahwa pernikahan ke tiga tahun selalu mempesona.

• Bulan Madu, Dion Wiyoko Unggah Foto Istrinya Sedang Begini di Ranjang

"People said 3rd times is a charm. It definitely is.

(Orang-orang mengatakan waktu ke-3 adalah pesona.Ternyata benar sekali.)

Happy Anniversary @fionaanthony

(selamat hari jadi pernikahan)

Three years down, forever to go!,

(3 tahun dilalui, masih ada waktu selamanya,)" tulis Dion di keterangan fotonya.

Pasangan yang menikah di tahun 2017 silam ini berharap tahun ini memiliki keturunan.

Istri Dion, Fiona meminta doa dari netizen.