Polres Tubaba Bekuk 6 Pelaku Kejahatan Selama Dua Pekan Operasi Sikat Krakatau

Laporan Reporter Tribunlampung.co.id Endra Zulkarnain

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, TULANGBAWANG BARAT - Satreskrim Polres Tulangbawang Barat (Tubaba) membekuk enam pelaku kejahatan selama dua pekan pelaksanaan Operasi Sikat Krakatau 2020 di wilayah hukum Polres setempat.

Kapolres Tubaba AKBP Hadi Saepul Rahman, melalui Wakapolres Kompol Tri Hendro Prasetyo, mengatakan, enam tersangka yang dibekuk itu merupakan pelaku pencurian dengan kekerasan (Curas) dan pelaku pencurian dengan pemberatan (Curat).

"Dua To dan dua non To. Semua total ada enam tersangka yang dibekuk selama Operasi Sikat Krakatau 2020 yah berlangsung dari tanggal 18 sampai 30 Agustus," ungkap Wakapolres Kompol Tri Hendro saat ekspose di Mapolres Tubaba, Rabu (02/09).

"Kita juga dapat 10 senjata api rakitan, yang diserahkan sukarela dari masyarakat," paparnya.

Wakapolres membeberkan, dari jumlah tersangka yang diamankan itu, dua tersangka merupakan target operasi sikat yang diamankan di Kecamatan Gunung Terang.

Dua tersangka ini merupakan pelaku Curas.

Sementara, satu tersangka dibekuk di Gunung Batin, Lampung Tengah yang terlibat kasus Curat.

"Dua non Target Operasi kita amankan di Jakarta Utara, yang merupakan DPO Curas Pagar Dewa dan Abung Semuli Lampung Utara. Dua tersangka ini merupakan pelaku pembobol rumah di Tumijajar," papar Tri Hendro.

Ke enam tersangka tersebut ialah, Putra, Rohimi, Pani Pratama, Roni, Andika dan Rosdi.

Selain pelaku, polisi juga berhasil mengamankan barang bukti antara lain satu sepeda motor merk Honda Vario, dan tiga handphone.

Wakapolres menegaskan, guna mempertanggung jawabkan perbuatannya, para tersangk akan di jerat dengan pasal 365 KUHP tentang pencurian dengan kekerasan.

Dan pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan pemberatan.

"Ancaman hukumannya sembilan sampai 12 tahun penjara untuk kasus Curas. Sementara untuk kasus Curat ancaman hukuman tujuh tahun penjara," tandas Wakapolres.

Polres Tubaba juga mengapresiasi kesadaran masyarakat Tubaba yang telah sukarela menyerahkan senjata api ilegal dalam Ops Sikat melalui tokoh-tokoh seperti Anggota DPRD maupun Kepalo Tiyuh setempat. (Tribunlampung.co.id/endra zulkarnain)