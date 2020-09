Chord Gitar dan Lirik Lagu Apakah Itu Cinta Ipank, Perasaan yang Tanpa Kabar

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID – Berikut, lirik lagu dan kunci gitar atau chord gitar Apakah Itu Cinta, yang dipopulerkan Ipank.

Intro : Am...

Am G

cinta.. apakah itu cinta

Em G Am

bertanya.. tanpa sengaja

Am G

cinta.. berkorban jiwa

Em G Am

indah.. harum bermakna..

G C G Am

hee eee.. haa.. aaa..

G C G Am

hmm mmm.. hoo.. itukah cinta..

Am G

cinta.. oh cinta suci

Em G Am

janganlah.. lah kau nodai

Am G

merintih.. diri sendiri

F G Am

menangis.. di ruang sunyi..

Reff :

Am G

perasaan yang tanpa kabar

Em Am

takkan tahu kapan dia datang

Am G

mulianya hati jernihkan pikiran

Em Am

siapkan iman kepada Tuhan..

G C

bila kau rindu pikiranmu terganggu

G Am

bila kau dapat siaplah tuk berkorban

G C

cinta yang suci dunia kan abadi

G Am

bila terkianat.. ingatlah diri..

G C

cinta yang suci dunia kan abadi

G Am

bila terkianat.. ingatlah diri..

Musik : Am G Em Am

Am G Em Am

G C G Am

G C G Am



Am G

cinta.. oh cinta suci

Em G Am

janganlah.. lah kau nodai

Am G

merintih.. diri sendiri

F G Am

menangis.. di ruang sunyi..

Reff :

Am G

perasaan yang tanpa kabar

Em Am

takkan tahu kapan dia datang

Am G

mulianya hati jernihkan pikiran

Em Am

siapkan iman kepada Tuhan..

G C

bila kau rindu pikiranmu terganggu

G Am

bila kau dapat siaplah tuk berkorban

G C

cinta yang suci dunia kan abadi

G Am

bila terkianat.. ingatlah diri..

G C

cinta yang suci dunia kan abadi

G Am

bila terkianat.. ingatlah diri..

Outro : Am G Em Am

Am G Em Am

G C G Am

G C G Am

(Tribunlampung.co.id/Resky Mertarega Saputri)