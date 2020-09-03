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Chord Gitar

Chord Gitar dan Lirik Lagu Keterlaluan Dinyanyikan The Potters, 'Kamu Bikin Pusing Kepalaku'

Buat kamu yang menyukai lagu Keterlaluan milik The Potters, berikut kunci gitar atau chord gitar Keterlaluan

Chord Gitar dan Lirik Lagu Keterlaluan Dinyanyikan The Potters, 'Kamu Bikin Pusing Kepalaku'
Tribunnews.co.id
Ilustrasi - Chord Gitar dan Lirik Lagu Keterlaluan Dinyanyikan The Potters.

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID – Buat kamu yang menyukai lagu Keterlaluan milik The Potters, berikut kunci gitar atau chord gitar Keterlaluan.

Simak juga, lirik lagu Keterlaluan.

Berikut, chord gitar Keterlaluan yang dinyanyikan The Potters.

Intro : Am E Am E Am Dm-C-Am

        Am E Am E Am Dm-C-Am

*)
  Am
kamu kok seperti hantu

  Dm      G       C
terus menghantui aku

  F                   E
kamu bikin pusing kepalaku

                            Am
lama-lama kau terus sakiti aku

  Am

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Tags
chord gitar
Keterlaluan
The Potters
Tribunlampung.co.id
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Editor: Daniel Tri Hardanto
Sumber: Tribun Lampung
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