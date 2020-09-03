Chord Gitar
Chord Gitar dan Lirik Lagu Keterlaluan Dinyanyikan The Potters, 'Kamu Bikin Pusing Kepalaku'
Buat kamu yang menyukai lagu Keterlaluan milik The Potters, berikut kunci gitar atau chord gitar Keterlaluan
Tribunnews.co.id
Ilustrasi - Chord Gitar dan Lirik Lagu Keterlaluan Dinyanyikan The Potters.
TRIBUNLAMPUNG.CO.ID – Buat kamu yang menyukai lagu Keterlaluan milik The Potters, berikut kunci gitar atau chord gitar Keterlaluan.
Simak juga, lirik lagu Keterlaluan.
Berikut, chord gitar Keterlaluan yang dinyanyikan The Potters.
Intro : Am E Am E Am Dm-C-Am
Am E Am E Am Dm-C-Am
*)
Am
kamu kok seperti hantu
Dm G C
terus menghantui aku
F E
kamu bikin pusing kepalaku
Am
lama-lama kau terus sakiti aku
Am
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Editor: Daniel Tri Hardanto
Sumber: Tribun Lampung