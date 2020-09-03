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Chord Gitar

Chord Gitar dan Lirik Lagu Menepi Dinyanyikan Guyon Waton, 'Biarlah Kenangan Kita'

Buat kamu yang menyukai lagu Menepi milik Guyon Waton, berikut kunci gitar atau chord gitar Menepi

Chord Gitar dan Lirik Lagu Menepi Dinyanyikan Guyon Waton, 'Biarlah Kenangan Kita'
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Ilustrasi - Chord Gitar dan Lirik Lagu Menepi Dinyanyikan Guyon Waton.

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID – Buat kamu yang menyukai lagu Menepi milik Guyon Waton, berikut kunci gitar atau chord gitar Menepi.

Simak juga, lirik lagu Menepi.

Berikut, chord gitar Menepi yang dinyanyikan Guyon Waton.

Intro : F G Em Am Dm G C..        F G E  Am Dm G C..

C        Em
Kau yang pernah      

 Am     -G
Singgah di sini

    F           Em
Dan cerita yang dulu

      Dm          G
Kau ingatkan kembali

C          Em
Tak mampu aku

         Am        -G
Tuk mengenang lagi

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Tags
chord gitar
Menepi
Tribunlampung.co.id
Guyon Waton
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Editor: Daniel Tri Hardanto
Sumber: Tribun Lampung
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