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Chord Gitar dan Lirik Lagu Menepi Dinyanyikan Guyon Waton, 'Biarlah Kenangan Kita'
Buat kamu yang menyukai lagu Menepi milik Guyon Waton, berikut kunci gitar atau chord gitar Menepi
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Ilustrasi - Chord Gitar dan Lirik Lagu Menepi Dinyanyikan Guyon Waton.
TRIBUNLAMPUNG.CO.ID – Buat kamu yang menyukai lagu Menepi milik Guyon Waton, berikut kunci gitar atau chord gitar Menepi.
Simak juga, lirik lagu Menepi.
Berikut, chord gitar Menepi yang dinyanyikan Guyon Waton.
Intro : F G Em Am Dm G C.. F G E Am Dm G C..
C Em
Kau yang pernah
Am -G
Singgah di sini
F Em
Dan cerita yang dulu
Dm G
Kau ingatkan kembali
C Em
Tak mampu aku
Am -G
Tuk mengenang lagi
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Editor: Daniel Tri Hardanto
Sumber: Tribun Lampung