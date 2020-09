Harga Sayuran di Pasar Gisting Anjlok, Pedagang: Sekarang Pasar Sepi

Laporan Reporter Tribunlampung.co.id Tri Yulianto

TRIBUNLAMPUN.CO.ID, TANGGAMUS - Harga rampai dan tomat anjlok begitu pun sayuran lain akibat turunnya daya beli masyarakat sekarang ini.

Menurut Nur, pedagang sayuran di Pasar Gisting, Tanggamus untuk saat ini harga rampai di pasaran Rp 2.000 per kg dan tomat Rp 2.500 per kg.

Padahal sebulan lalu harganya Rp 7.000 dan Rp 8.000 per kg.

"Sekarang ini pasarnya sepi, harga-harga sayuran juga pada murah, seperti rampai sama tomat murah sekali, dulu memang mahal tapi sekarang murah," kata Nur.

Sedangkan sayuran lainnya, seperti cabai merah yang kini juga tidak lebih dari Rp 15.000 per kg, turun dari Rp 20.000 per kg. Cabai rawit Rp 25.000 dari Rp 30.000 per kg.

Selanjutnya untuk bawang merah kini Rp 22.000 dari Rp 25.000 per kg. Lalu timun Rp 3.000 dari Rp 5.000 per kg, buncis Rp 7.000 dari Rp 10.000 per kg. Kacang panjang Rp 2.000 dari Rp 4.000 per ikat.

Lantas kol Rp 3.000 dari Rp 5.000 per kg, sawi Rp 1.500 dari Rp 3.000 per kg, seledri Rp 10.000 dari Rp 20.000 per kg, luncang Rp 10.000 dari Rp 20.000 per kg,

Bayam jadi Rp 1.000 dari Rp 1.500 per ikat, kangkung Rp 1.000 dari Rp 1.500 per ikat, daun singkong Rp 1.000 dari Rp 2.000 per ikat.

"Memang kalau tidak ada yang beli harga sayuran murah. Beda kalau ramai harga bisa mahal. Sekarang ini kondisinya pembelinya sepi," terang Nur.

Sementara itu harga sayuran yang naik hanya bawang putih jadi Rp 22.000 dari Rp 15.000 per kg, kentang Rp 13.000 dari Rp 12.000 per kg, pare Rp 7.000 dari Rp 6.000 per kg.

Harga sayuran lainnya yang masih tetap bertahan yakni wortel Rp 7.000 per kg, terong Rp 5.000 per kg, labu Rp 3.000 per kg, tauge Rp 12.000 per kg, kelapa Rp 6.000 per dua buah.

Sedangkan harga bahan pokok non sayuran harga tidak ada perubahan seperti beras yang tetap antara Rp 10.000-Rp 13.000 per kg, minyak goreng Rp 12.000 per kg, gula pasir Rp 13.000 per kg, gula merah Rp 15.000 per kg, tepung trigu Rp 7.000 per kg, tepung aci Rp 10.000 per kg, mentega minimal Rp 5.000 per kg. (Tribunlampung.co.id/tri yulianto)