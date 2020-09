Gelar lat pra Ops dalam rangka pengamanan Pilkada di Way Kanan. Polres Way Kanan Siap Amankan Pilkada Way Kanan 2020, Petakan Kerawanan di Tingkat TPS

Laporan Reporter Tribunlampung.co.id Anung Bayuardi

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, WAYKANAN - Polres Way Kanan dan Polsek jajaran dengan tetap mentaati protokol kesehatan menggelar Latpra Operasi Mantap Praja Krakatau 2020 di GSG Pesat Gatra Polres Way Kanan, Kamis 3 September 2020.

Kapolres Way Kanan AKBP Binsar Manurung menjelaskan kegiatan Latihan Pra Operasi pengamanan pelaksanaan Pilkada serentak tahun 2020 bertujuan untuk meningkatkan kemampuan propesional fungsi teknis kepolisian dalam menjaga situasi Kamtibmas mulai dari menyiapkan segala aspek yang dibutuhkan dalam pengamanan pada saat pelaksanaan Pilkada Kabupaten Way Kanan pada tanggal 9 Desember 2020 mendatang.

Lebih lanjut, terkait perkembangan situasi dan Eskalasi Politik, fungsi intelijen agar meningkatkan deteksi dini sehingga dapat mengetahui perkembangan situasi dan menentukan langkah yang akan diambil dalam Pengamanan Pilkada 2020 di Kabupaten Way Kanan.

Kasat Intelkam Polres Way Kanan, Iptu Dony Oktarizal, menyampaikan menjelang Pilkada Kabupaten Way Kanan anggota satintelkam Polres Way Kanan dan jajaran untuk lebih meningkatkan deteksi dini dan penggalangan terhadap tokoh politik, tokoh masyarakat, tokoh agama dan tokoh pemuda.

Bersama Bhabinkamtibmas diharapkan aktif melakukan pembinaan dan penyuluhan dengan melaporkan setiap situasi yang berkembang kepada pimpinan secara berjenjang.

Selain itu, Sat Intelkam juga telah memetakan kerawanan di tingkat TPS yang ada di tiap Kampung dengan klasifikasi kerawanan yakni TPS Aman berjumlah 948 TPS, TPS Rawan berjumlah 40 TPS (Kriteria: basis massa, berpotensi konflik sosial, DPT maksimal, TPS Terisolir/ akses jalan rusak).

Sementara, untuk TPS sangat Rawan berjumlah 3 TPS (Kriteria: sejarah konflik Pemilu, DPT maksimal, basis pendukung paslon, TPS terisolir /menyeberangi sungai),” Jelas Iptu Dony.

Kabag Ops Polres Way Kanan Kompol Suharjono dalam paparannya menyampaikan Polres Way Kanan beserta Jajaran yang dibantu Instansi terkait serta mitra kamtibmas lainnya menyelenggarakan Operasi Kepolisian Kewilayahan dengan Sandi “Mantap Praja Krakatau-2020” siap mengamankan Pilkada tahun 2020 di Way Kanan.

Operasi ini, mengedepankan kegiatan Preemtif & Preventif didukung oleh kegiatan Intelijen, penindakan, gakkum, kegiatan khusus Kepolisian dan memberikan bantuan serta kegiatan fungsi Kepolisian lainnya yang dilaksanakan oleh Satgas Polres Way Kanan dan Polsek Jajaran sehingga tercipta Sitkamtibmas yang aman, tertib, lancar, damai dan sejuk di wilayah hukum Polres Way Kanan.

Melalui latihan ini, Kapolres berharap kepada seluruh Satgas yang terlibat dalam Operasi Mantap Praja Krakatau 2020 dapat memahami tugas dan tanggung jawabnya masing-masing.

“Sudah ada perintah jelas untuk melakukan tindakan di lapangan,” katanya.

Tak hanya itu, personel yang terlibat juga untuk menjaga kesehatan dengan tetap menerapkan protokol kesehatan di tengah Pandemi Covid-19 dan jaga netralitas, " ungkap AKBP Binsar Manurung. (Tribunlampung.co.id/Anung Bayuardi)