Ilustrasi - Raden Adipati-Ali Rahman dan Juprius-Rina Daftar ke KPU Way Kanan Besok.

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, WAY KANAN - Dua pasangan bakal calon bupati dan wakil bupati (bacalonkada) Way Kanan akan mendaftar ke KPU Way Kanan pada Jumat 4 September 2020.

Pasangan pertama yang akan mendaftar adalah Raden Adipati Surya dan Ali Rahman.

Pasangan dengan jargon Berani Pasti Aman tersebut akan mendaftar ke KPU Way Kanan pada pukul 10.00 WIB.

“Mudah-mudahan daftarnya pukul 10.00 WIB,” kata Raden Adipati Surya saat dihubungi, Kamis, 3 September 2020.

Sebelum mendaftar, Adipati mengungkapkan, akan melakukan deklarasi terlebih dahulu.

Adipati juga memastikan, tidak akan membawa banyak massa saat mendaftar.

Menurut Adipati, yang hadir di KPU Way Kanan besok dirinya dan pasangan, ketua dan sekretaris partai politik pengusung, serta LO.

Sementara pukul 14.00 WIB, pasangan Juprius dan Rina Marlina juga akan mendaftar ke KPU Way Kanan.

Sebelum datang ke KPU, pasangan Juprius dan Rina akan menggelar acara seremonial kecil.

“Seperti deklarasi begitu, sebelum ke KPU,” ujar Rina saat dihubungi via telepon, Kamis. (Tribunlampung.co.id/Anung Bayuardi)