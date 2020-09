Chord Gitar dan Lirik Lagu Jangan Pernah Selingkuh Angkasa, Jangan Kau Dustai Aku

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID – Berikut, lirik lagu dan kunci gitar atau chord gitar Jangan Pernah Selingkuh, yang dipopulerkan Angkasa.

[intro] Dm Am 2x

Dm

jangan kau dustai aku

Am

jangan kau sakiti aku

Dm Am

bila kau cinta padaku

Dm

jangan kau bohongi aku

Am

jangan kau lukai aku

Dm Am

bila kau sayang padaku

[chorus]

F

tanpa ku tahu salahku

C

tanpa ku tahu dosaku

Dm A#

kau berbuat semaumu

F

jangan pernah kau selingkuh

C

jangan pernah kau mendua

Dm A#

bila kau memang cintaku

Dm Am Dm Am

Uhuuuuuuuuu

Dm

jangan kau dekati aku

Am

jangan kau merayu aku

Dm Am

bila kau terus begitu

Dm

buanglah sifat burukmu

Am

buang semua egomu

Dm Am

karna ku tak suka itu

[interlude] F C Dm A#

[coda] Dm Am Dm Am Dm

(Tribunlampung.co.id/Tama Yudha Wiguna)