Chord Gitar dan Lirik Lagu Miniatur Suara Kayu, Biar Ku Pendek Tapi Nyaman Dipeluk

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID – Berikut, lirik lagu dan kunci gitar atau chord gitar Miniatur, yang dipopulerkan Suara Kayu.

**

C CMaj7 F

C Cmaj7 F

*

C Cmaj7 F G

Suka.. minder.. liat.. dia yang tinggi

C Cmaj7 F

Kaki.. jenjang.. badan langsing

G C Am Dm G C G

Ga kaya aku yang kecil kakinya pendek

C Cmaj7 F G

Makan.. dikit.. takut aku.. jadi bantet

C Cmaj7 F G

Kamu maunya.. aku.. makan.. biar gendut

C Am Dm G C C7

Kata kamu aku terunyu

* Reff

F G C

Biar ku pendek tapi nyaman dipeluk

Am Dm G Gm

Langkahku kecil mau digandeng terus

C F G C G A

Biar ku pendek tapi paling sayang kamu

Dm G

Walau mirip miniatur

F G C Cmaj7 F

Tapi cintaku tak terukur

C Cmaj7 F G

Makan.. dikit.. takut aku.. jadi bantet

C

Kamu bilang

(Gapapa makan aja, ga bakal gendut)

C Am Dm G C C7

Kata kamu aku terunyu

F G

Kata orang

C G Am Gm

Badan kecil tangan mungil

Dm G

Miniatur

* Reff

F G C

Biar ku pendek tapi nyaman dipeluk

Am Dm G Gm

Langkahku kecil mau digandeng terus

C F G C

Biar ku pendek tapi nyaman dipeluk

Am Dm G Gm

Langkahku kecil mau digandeng terus

C F G C G A

Biar ku pendek tapi paling sayang kamu

Dm G

Walau mirip miniatur

F G C Cmaj7 F C

Tapi cintaku tak terukur

(*)

(Tribunlampung.co.id/Tama Yudha Wiguna)