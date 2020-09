Download Lagu MP3 Muse Full Album 15 Video YouTube MP3, Termasuk Lagu Uprising

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID – Bagi para fans dan penikmat lagu-lagu Muse, berikut cara unduh lagu MP3 Muse atau cara download lagu MP3 Muse Full Album, dalam Gudang Lagu Terpopuler 2020.

Muse adalah grup musik rock alternatif asal Inggris.

Muse terbentuk pada tahun 1994 dengan anggota terdiri dari Matthew Bellamy (vokal utama, gitar, piano), Christopher Wolstenholme (bass, vokal latar), dan Dominic Howard (drum).

Muse memiliki genre musik yang memadukan rock, rock progresif, musik klasik, dan elektronika.

Grup band ini juga dikenal dengan konser live yang memukau, bercirikan permainan yang energik dan efek visual yang mengagumkan.

Sejauh ini Muse telah merilis tujuh album rekaman, dimulai dengan Showbiz (1999), Origin of Symmetry (2001), Absolution (2003), Black Holes & Revelations (2006), The Resistance (2009), The 2nd Law (2012),Drones (2015), dan Simulation Theory (2018).

Selain itu, Muse juga merilis empat album live Hullabaloo Soundtrack (2002), Absolution Tour (2005) HAARP (2008), dan Live at Rome Olympic Stadium (2013).

