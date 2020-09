Ilustrasi. Download Lagu MP3 The Killers Full Album 15 Video YouTube MP3, Termasuk Lagu Mr Brightside

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID – Bagi para fans dan penikmat lagu-lagu The Killers, berikut cara unduh lagu MP3 The Killers atau cara download lagu MP3 The Killers Full Album, dalam Gudang Lagu Terpopuler 2020.

Termasuk, Video Klip 15 lagu nonstop The Killers di Video YouTube MP3.

Yuk tambah koleksi lagu Anda, dengan download lagu MP3 The Killers Full Album 2020 dalam artikel ini.

The Killers adalah band rock Amerika yang berasal dari Las Vegas, Nevada, Amerika Serikat. Kelompok ini dibentuk pada tahun 2001.

Anggota The Killers terdiri dari Brandon Flowers (vocal, keyboard), Dave Keuning (gitar, backing vocal), Mark Stoermer (bass, backing vocal), dan Ronnie Vannucci Jr. (drums, perkusi).

Album debut The Killers berjudul Hot Fuss, yang diluncurkan pada tahun 2004. Dimana album tersebut berhasil membawa mereka menuju kesuksesan.

Sementaran album kedua The Killers, Sam's Town, dirilis tahun 2006, dan album kompilasi Sawdust berisi materi lama dan baru, dirilis tahun 2007.

Album studio mereka yang ketiga, Day & Age, diproduseri oleh Stuart Price, dirilis tahun 2008.

The Killers telah menjual lebih dari 5 juta album di Amerika Serikat, lebih dari 4,5 juta di Inggris, dan lebih dari 15 juta di seluruh dunia.

Berikut cara unduh lagu MP3 The Killers atau cara download lagu MP3 The Killers Full Album, dalam Gudang Lagu Terpopuler 2020.