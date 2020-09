Sejumlah personel kepolisian berjaga di kantor KPU Way Kanan, mengamankan jalannya proses pendaftaran bacalonkada Way Kanan, Sabtu (5/9/2020). 120 Personel Gabungan TNI-Polri Amankan Pendaftaran Bacalonkada di KPU Way Kanan.

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, WAY KANAN - Polres Way Kanan turunkan 120 personel untuk pengamanan Pendaftaran Calon Bupati dan Wakil Bupati Way Kanan dalam Tahapan Pilkada Way Kanan 2020 di Kantor KPU Way Kanan, Sabtu (5/9/2020).

Kegiatan pengamanan dipimpin oleh Wakapolres Way Kanan Kompol Fanny Indrawan didampingi Kabagops Polres Way Kanan Kompol Suharjono yang dihadiri Kasdim 0427 Way Kanan Mayor Inf Syahrul, Pasi Opsdim 0427 Way Kanan Kapten Inf Suwito, Kasat Sabahara, Kasat Reskrim, Kasat Intelkam, Kasat Binmas , para Kapolsek, personel Polres Way Kanan dan Jajaran serta personel Kodim 0427 Way Kanan.

Kapolres Way Kanan AKBP Binsar Manurung melalui Wakapolres Way Kanan Kompol Fanny Indrawan menyampaikan, pengamanan apel gabungan TNI-Polri itu, untuk menjaga kondusifitas pendaftaran bagi para calon yang mengikuti Pilkada Way Kanan 2020.

Personel Polres Way Kanan, kata Fanny, bertugas melaksanakan pengamanan dari titik kumpul massa pendukung pasangan calon menuju kantor KPU Way Kanan untuk mendaftarkan diri.

"Pada saat di gerbang KPU Way Kanan, petugas langsung kami siagakan agar pelaksanaan pendaftaran pasangan calon dalam rangka Pilkada Way Kanan 2020 itu bisa berjalan kondusif dan sesuai harapan kita semua," ucap Fanny, Sabtu.

Wakapolres juga menyampaikan, dalam pelaksanaan kegiatan pendaftaran ini tetap menjaga sinergitas TNI-Polri dan melaksanakan tugas pengamanan tetap berpedoman pada protokol kesehatan.

Selain itu, lanjut Fanny, pihaknya juga mengimbau kepada simpatisan pendukung masing-masing pasangan calon agar tetap mengikuti protokol kesehatan dan menjaga ketertiban.

"Semoga tetap sehat dan terlaksana dengan baik,” tutup Kompol Fanny. (Tribunlampung.co.id/Anung Bayuardi)