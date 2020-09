Chord Gitar dan Lirik Lagu Bintang Anima, Biarkan ku Menggapaimu Memelukmu Memanjakanmu

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID – Berikut, lirik lagu dan kunci gitar atau chord gitar Bintang, yang dipopulerkan Anima.

Intro : C F G C

C F G C

C

Kan ku abaikan

F

Segala hastratku

G C

Agar kamu tenang dengannya

C

Ku pertaruhkan

F

Semua ragaku

G C

Demi dirimu bintang

Chorus :

C F

Biarkan ku menggapaimu

G

Memelukmu

C

Memanjakanmu

C F

Tidurlah kau di pelukku

G C

Di pelukku di pelukku

Int. : C Dm F G

C

Biar ku tunda

F

Segala hasratku

G C

Tuk miliki dirimu

C

Karna semua

F

Tlah tersiratkan

G C

Dirimu kan milikku

Outro : Am Dm F G

Am Dm F G

(Tribunlampung.co.id/Resky Mertarega Saputri)