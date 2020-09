Chord Gitar dan Lirik Lagu 'Ku Puja-puja' Ipank, 'Sungguh Kuterpuruk dalam Lamunan'

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID – Berikut, lirik lagu dan kunci gitar atau chord gitar Pergi Hilang dan Lupakan, yang dipopulerkan Ipank.

[INTRO]

Am C G Am

Am

Sungguh kuterpuruk dalam lamunan

Am G

Seakan ragaku hangus terbakar

F G

Begitu besar hati

F E

Tak akan mampu ku sirami

(*)

Am

Sengaja kah kau kirimkan undangan

Am G

Ataukah hanya pelampiasan

F G

Adakah alasan

F E

yang akan kau tunggu

Dm Am

Apa salahku

Dm Am

apa dosaku

F G

Hingga kau tega

Am -E

menyakiti

[REFF]

C G

Kau yang s'lalu ku puja puja

F Am

Namamu terukir indah

C G

Kerlapnya indah dunia

F Am

Terluka penuh kecewa

Dm Am

Luka tiada mengesan

G Am [F-E] Am

Larut kesepian

[MUSIK]

C G F Am

C G F E

(Tribunlampung.co.id/Resky Mertarega Saputri)