Chord Gitar dan Lirik Lagu Sampai Menutup Mata Acha Septriasa, Aku Tak Mudah Mencintai

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID – Berikut, lirik lagu dan kunci gitar atau chord gitar Sampai Menutup Mata, yang dipopulerkan Acha Septriasa.

G D

embun di pagi buta

Em Bm

menebarkan bau asa

C G

detik demi detik ku hitung

A D

inikah saat ku pergi

G D

oh Tuhan ku cinta dia

Em Bm

berikanlah aku hidup

C G

takkan ku sakiti dia

A D

hukum aku bila terjadi

[Refrain]

Em Am

aku tak mudah mencintai

D G

aku tak mudah mengaku ku cinta

Em F#

aku tak mudah mengatakan

B

aku jatuh cinta

[Verse 2]

Em Am

senandungku hanya untuk cinta

D G

tirakatku hanya untuk engkau

C D

tiada dusta sumpah ku cinta

B7 Em D C Bm

sampai ku menutup mata

Am D G

cintaku sampai ku menutup mata

G D

oh Tuhan ku cinta dia

Em Bm

berikanlah aku hidup

C D

takkan ku sakiti dia

A D

hukum aku bila terjadi

[Refrain]

Em Am

aku tak mudah mencintai

D G

aku tak mudah mengaku ku cinta

Em F#

aku tak mudah mengatakan

B

aku jatuh cinta

