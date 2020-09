Chord Gitar dan Lirik Lagu Berbeza Kasta Thomas Arya, Cinta yang Dulu Kita Bina

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID – Berikut, lirik lagu dan kunci gitar atau chord gitar Berbeza Kasta, yang dipopulerkan Thomas Arya.

(Intro)

Am G G Am

G Am G Am

Am Dm

haruskah.. berakhir sampai di sini

G

cinta yang dulu kita bina

F G Am

kini telah layu di dalam hati..

(Intro)

F G Am

Am Dm

sudahlah.. cukuplah sampai di sini

G

percuma saja berkasih

F G Am

kita sudah tak sehaluan lagi..

G

perbezaan kasta yang jauh

F G Am

aku tahu siapalah diriku

G

terlalu dalam jurang pemisah

F G Am E

kasih sudah berakhir di sini saja..

Am

di depan orang tuamu kau malukan diriku

Dm

kau bandingkan aku dengan dirinya

G

kau hina diriku kau sebut tentang harta

Am

kasihku sedar ku tiada berpunya..

G C

jikalau kau memang tak lagi cinta

G Am

aku kan pergi walau terluka..

[Musik]

Am G G Am

G Am G Am



Am Dm

sudahlah.. cukuplah sampai di sini

G

percuma saja berkasih

F G Am

kita sudah tak sehaluan lagi..

G

perbezaan kasta yang jauh

F G Am

aku tahu siapalah diriku

G

terlalu dalam jurang pemisah

F G Am E

kasih sudah berakhir di sini saja..

[Outro]

Am G G Am

G Am G Am

(Tribunlampung.co.id/Resky Mertarega Saputri)