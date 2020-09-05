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Chord Gitar Nella Kharisma Ditinggal Pas Sayang-sayange, Lirik Lagu Ditinggal Pas Sayang-sayange

Berikut, kunci gitar atau chord gitar Ditinggal Pas Sayang-sayange dinyanyikan Nella Kharisma, serta lirik lagu Ditinggal Pas Sayang-sayange.

zoom-inlihat foto Chord Gitar Nella Kharisma Ditinggal Pas Sayang-sayange, Lirik Lagu Ditinggal Pas Sayang-sayange
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Ilustrasi. Chord Gitar Nella Kharisma Ditinggal Pas Sayang-sayange, Lirik Lagu Ditinggal Pas Sayang-sayange. 

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID – Berikut, kunci gitar atau chord gitar Ditinggal Pas Sayang-sayange dinyanyikan Nella Kharisma, serta lirik lagu Ditinggal Pas Sayang-sayange.

Intro : F G Am..
        F G Am..
        F G Em Am
        F G Am….

Am           C
Loro rasane ati
G                Am
nganti ra biso lali
F                    G
tresno tulus songko ati
       C  E
dilarani..

  F            G
kowe janji tresno
  C           Am
tulus songko ati
     F           Em
nyatane kowe nggawe
      Am
loro ati..

Am             C
Piye kabarmu sayang
 G              Am
opo kowe eling aku
   F
mbiyen sing mbok tinggal
   G         C   E
tanpo.. mesakne..

  F           G
kowe ninggal aku..
    C          Am
pas sayang sayange
     F            Em
lungamu ninggal tatu
        Am
neng atiku..

Reff:

            Am           C
  Tatu neng atiku loro rasane
           Dm               C
  nganti koyo diiris iris rasane
          Dm                C
  mergo naliko aku sayang sayange
         Em                   Em
  kowe mutus tresno cukup sak mene..

          Am            C
  Keronto ronto ati rasane
          Dm             C
  koyo ra biso tak ibaratake
           Dm                C
  among mergo masalah sing sepele
          Em            Em Am
 kowe nduwe tresno liyane..

Musik : Am Em Dm C
        Am Em Dm G..
        F G Em Am
        F G Am….

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kunci gitar Ditinggal Pas Sayang-sayange
lirik lagu Ditinggal Pas Sayang-sayange
Nella Kharisma
Loro rasane ati
nganti ra biso lali
tresno tulus songko ati
kowe janji tresno
tulus songko ati
nyatane kowe nggawe
Tribunlampung.co.id
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Editor: Ridwan Hardiansyah
Sumber: Tribun Lampung
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