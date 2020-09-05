Breaking News:

Chord Gitar

Chord Gitar 'Titip Rindu Buat Ayah' Ebiet G Ade, 'Di Matamu Masih Tersimpan Selaksa Peristiwa'

Buat kamu yang menyukai lagu Titip Rindu Buat Ayah milik Ebiet G Ade, berikut kunci gitar atau chord gitar Titip Rindu Buat Ayah

zoom-inlihat foto Chord Gitar 'Titip Rindu Buat Ayah' Ebiet G Ade, 'Di Matamu Masih Tersimpan Selaksa Peristiwa'
Tribunnews.co.id
Ilustrasi - Chord Gitar dan Lirik Lagu Titip Rindu Buat Ayah Ebiet G Ade. 

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID – Buat kamu yang menyukai lagu Titip Rindu Buat Ayah milik Ebiet G Ade, berikut kunci gitar atau chord gitar Titip Rindu Buat Ayah.

Simak juga, lirik lagu Titip Rindu Buat Ayah.

Berikut, chord gitar Titip Rindu Buat Ayah yang dinyanyikan Ebiet G Ade.

G                        C                         G
Di matamu masih tersimpan selaksa peristiwa

D                        C                          G
Benturan dan hempasan terpahat di keningmu

D                                                      Am
Kau nampak tua dan lelah, keringat mengucur deras

D              G             C
namun kau tetap tabah hm…

G                               C
Meski nafasmu kadang tersengal

Am                              D
memikul beban yang makin sarat

G
kau tetap bertahan

Halaman selanjutnya
Halaman
123
Tags
Ebiet G Ade
Titip Rindu Buat Ayah
chord gitar
Tribunlampung.co.id
Berita Terkait :#Chord Gitar
Editor: Daniel Tri Hardanto
Sumber: Tribun Lampung
Ikuti kami di
Video Pilihan
Detik-detik Bupati Halmahera Timur Terjatuh dan Meninggal Dunia saat Orasi seusai Daftar di KPU
Detik-detik Bupati Halmahera Timur Terjatuh dan Meninggal Dunia saat Orasi seusai Daftar di KPU
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved
About Us
Help
Privacy Policy
Pedoman Media Siber
Terms of Use
Contact Us
Redaksi
Info iklan