Chord Gitar
Chord Gitar 'Titip Rindu Buat Ayah' Ebiet G Ade, 'Di Matamu Masih Tersimpan Selaksa Peristiwa'
Buat kamu yang menyukai lagu Titip Rindu Buat Ayah milik Ebiet G Ade, berikut kunci gitar atau chord gitar Titip Rindu Buat Ayah
TRIBUNLAMPUNG.CO.ID – Buat kamu yang menyukai lagu Titip Rindu Buat Ayah milik Ebiet G Ade, berikut kunci gitar atau chord gitar Titip Rindu Buat Ayah.
Simak juga, lirik lagu Titip Rindu Buat Ayah.
Berikut, chord gitar Titip Rindu Buat Ayah yang dinyanyikan Ebiet G Ade.
G C G
Di matamu masih tersimpan selaksa peristiwa
D C G
Benturan dan hempasan terpahat di keningmu
D Am
Kau nampak tua dan lelah, keringat mengucur deras
D G C
namun kau tetap tabah hm…
G C
Meski nafasmu kadang tersengal
Am D
memikul beban yang makin sarat
G
kau tetap bertahan
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