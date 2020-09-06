Chord Gitar
Chord Gitar dan Lirik Lagu Everytime Britney Spears, Everytime I Try to Fly I Fall
Berikut, lirik lagu dan kunci gitar atau chord gitar Everytime, yang dipopulerkan Britney Spears.
TRIBUNLAMPUNG.CO.ID – Berikut, lirik lagu dan kunci gitar atau chord gitar Everytime, yang dipopulerkan Britney Spears.
**
C G C Am
C G
Notice me
C Am
Take my hand
C G
Why are we
C Am
Strangers When
Em C
Our love was strong
Em F (G)
Why carry on without me?
* Reff
C G Am
Everytime I try to fly I fall
Em F
Without my wings I feel so small
G
I guess I need you, baby
C G Am
And everytime I see you in my dreams
Em F
I see your face; it's haunting me
G
I guess I need you, baby.
**
I'll make believe
That you are here
It's the only way
I see clear
What have I done?
You seem to move on easy
* Reff
C G Am
Everytime I try to fly I fall
Em F
Without my wings I feel so small
G
I guess I need you, baby
C G Am
And everytime I see you in my dreams
Em F
I see your face; it's haunting me
G
I guess I need you, baby.
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