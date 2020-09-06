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Chord Gitar

Chord Gitar dan Lirik Lagu Everytime Britney Spears, Everytime I Try to Fly I Fall

Berikut, lirik lagu dan kunci gitar atau chord gitar Everytime, yang dipopulerkan Britney Spears.

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID – Berikut, lirik lagu dan kunci gitar atau chord gitar Everytime, yang dipopulerkan Britney Spears.

**
C G C Am

C      G
Notice me
C       Am
Take my hand
C       G
Why are we
C         Am
Strangers When

Em           C
Our love was strong
Em        F      (G)
Why carry on without me?

* Reff
          C            G            Am
Everytime I try to fly I fall
            Em              F
Without my wings I feel so small
           G
I guess I need you, baby
C               G             Am
And everytime I see you in my dreams

            Em                  F
I see your face; it's haunting me
           G
I guess I need you, baby.

**

I'll make believe
That you are here
It's the only way
I see clear
What have I done?
You seem to move on easy

* Reff
          C            G            Am
Everytime I try to fly I fall
            Em              F
Without my wings I feel so small
           G
I guess I need you, baby
C               G             Am
And everytime I see you in my dreams

            Em                  F
I see your face; it's haunting me
           G
I guess I need you, baby.

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Tags
chord gitar
Britney Spears
Everytime
Tribunlampung.co.id
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Penulis: Tama Yudha Wiguna
Editor: Daniel Tri Hardanto
Sumber: Tribun Lampung
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