Antoni Imam saat live facebook. Balonkada Lampung Selatan Antoni Imam Sapa Audiens via Zoom, Banyak Olahraga Jaga Kebugaran Tubuh

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, BANDAR LAMPUNG - Bakal calon wakil bupati Lampung Selatan Antoni Imam yang menjalani isolasi mandiri di rumah akibat terpapar Covid mengaku masih menyempatkan diri menyapa relawan, kader, dan warga, via aplikasi Zoom.



"Saya tetap bisa komunikasi via Zoom. Kalau komunikasi tatap muka, berhenti dulu," ujarnya yang dihubungi Tribunlampung.co.id via telepon, Minggu (6/9/2020).

Antoni juga mengaku memperbanyak olahraga guna menjaga kebugaran tubuh dan agar cepat sembuh.

Ia juga mengaku banyak membaca buku dan kitab suci Alquran.

"Tiap pagi olahraga agar cepat sehat," katanya.

Ia juga berpesan agar para relawan, kader, simpatisan balon TEC-Antoni, tetap memberikan edukasi dan mengajak masyarakat agar memperhatikan dan mematuhi protokol kesehatan.

"Saya minta kepada teman-teman relawan dan juga kader. Sembari bersosialisasi untuk paslon TEC-Antoni, tetap memberikan edukasi pada masyarakat tentang Covid-19 dan perlunya kepatuhan pada protokol kesehatan," ujar Antoni.

Dirinya melihat, saat ini kepatuhan masyarakat akan protokol kesehatan relatif menurun.

Kini masyarakat mulai cenderung abai dengan protokol kesehatan dengan adanya kebijakan pelonggaran.

Padahal, sebelumnya kepatuhan masyarakat akan protokol kesehatan cukup baik.

Sementara tim balon TEC-Antoni berencana melakukan test swab (PCR) ulang bagi Antoni Imam pada rumah sakit berbeda.