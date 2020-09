Beli Motor Honda Sekarang, Hemat Hingga 11 Jutaan Rupiah

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, BADNAR LAMPUNG - Dalam rangka memperingati Hari Pelanggan Nasional yang jatuh setiap tanggal 4 September, PT Tunas Dwipa Matra selaku main dealer sepeda motor Honda di Lampung memberikan apresiasi kepada konsumen Honda dengan memberikan program spesial bagi konsumen yang ingin melakukan pembelian di bulan September 2020.

Program yang diselenggarakan di seluruh Dealer Honda yang ada di Lampung ini berlaku sejak tanggal 1 September hingga 30 September 2020. Untuk mendapatkan program ini cukup mudah, konsumen bisa menghubungi dealer terdekat melalui link bit.ly/TDMLampung atau bisa mengunjungi dealer resmi sepeda motor Honda terdekat di Lampung karena dealer Honda masih terus beroperasional ditengah-tengah pandemi virus corona untuk tetap memberikan pelayanan kepada konsumen setia sepeda motor Honda dengan tetap menerapkan protokol kesehatan.

Dalam program ini, konsumen akan mendapatkan keuntungan dari diskon dan potongan angsuran hingga 11 jutaan rupiah. Program ini berlaku untuk setiap pembelian berbagai macam produk Honda diantaranya Genio, Scoopy, Vario 125, ADV 150, PCX, CRF150L hingga CB150R.

Sales Manager TDM Radite Novandy Sadoso mengatakan program ini diberikan sebagai salah satu bentuk penghargaan Honda kepada seluruh pelanggan setia Honda. Program ini juga dilakukan sebagai salah satu aktivitas dalam rangka memeriahkan Hari Pelanggan Nasional 2020. “Banyak keuntungan yang didapatkan konsumen melalui program ini dan sayang untuk dlewatkan karena promo ini hanya berlaku hingga akhir bulan september 2020.” Terangnya.

Radite menambahkan bagi konsumen yang melakukan pembelian sepeda motor Honda Genio, ADV150, PCX150, dan CB150R secara kredit akan mendapatkan potongan angsuran 5 bulan dengan syarat dan ketentuan yang berlaku.

Untuk Genio, skutik keren Honda ini dipasarkan dengan harga on the road (OTR) Lampung Rp.18.328.000 untuk tipe CBS dan Rp.18.782.000 untuk tipe CBS ISS. Sedangkan ADV150, Skutik premium Honda ini dipasarkan dengan harga on the road (OTR) Lampung Rp. 35.324.000 untuk tipe CBS dan Rp 38.437.000 untuk tipe ABS. Untuk sport, CRF150L dipasarkan dengan harga Rp. 35.010.700 dan tipe CB150R dengan harga OTR Lampung Rp. 28.400.200.(*)