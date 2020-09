Chord Gitar dan Lirik Lagu Bendera Cokelat, Merah Putih Teruslah kau Berkibar 

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID – Berikut, lirik lagu dan kunci gitar atau chord gitar Bendera, yang dipopulerkan Cokelat.

Intro: C Dm Em F

C Dm

Biar saja ku tak seindah matahari

F C G

Tapi slalu ku coba tuk menghangatkanmu

C Dm

Biar saja ku tak setegar batu karang

F C G

Tapi slalu ku coba tuk melindungimu

Musik: C Dm Em F

C Dm

Biar saja ku tak seharum bunga mawar

F C G

Tapi slalu ku coba tuk mengharumkanmu

Em F

Biar saja ku tak seelok langit sore

Dm C G

Tapi slalu ku coba tuk mengindahkanmu

Bridge:

Am G C F

Kupertahankan kau demi kehormatan bangsa

Am G F

Kupertahankan kau demi tumpah darah

D G

Semua pahlawan-pahlawanku

Reff:

C G Am G

Merah putih teruslah kau berkibar

F Em Dm G

Di ujung tiang tertinggi di Indonesiaku ini

C G Am G

Merah putih teruslah kau berkibar

F Em Dm G

Di ujung tiang tertinggi di Indonesiaku ini

Am G C

Merah putih teruslah kau berkibar

F G F

Ku kan selalu menjagamu

(Tribunlampung.co.id/Resky Mertarega Saputri)