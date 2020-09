Chord Gitar dan Lirik Lagu Cinta Terbaik Cassandra, Meski ku Bukan yang Pertama

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID – Berikut, lirik lagu dan kunci gitar atau chord gitar Cinta Terbaik, yang dipopulerkan Cassandra.

Intro: G C G Dm G C G

G C

Jujur saja ku tak mampu

D G D Em

hilangkan wajahmu dihatiku

C

meski malam mengganggu

D G D Em

hilangkan senyummu dimataku

Am D G

ku sadari aku cinta padamu

C D Bm

Meski ku bukan yang pertama

E Am D G

dihatimu tapi cintaku terbaik untukmu

C D B Em

meski ku bukan bintang di langit

Am D G

tapi cintaku yang terbaik

G C

Jujur saja ku tak mampu

D G D Em

tuk pergi menjauh darimu

C

meski hatiku ragu

D G D Em

kau tak disampingku setiap waktu

Am D G

ku sadari aku cinta padamu

C D Bm

Meski ku bukan yang pertama

E Am D G

dihatimu tapi cintaku terbaik untukmu

C D B Em

meski ku bukan bintang di langit

Am D G

tapi cintaku yang terbaik

Int: G Em Am D G Em

G Em Am D

C D Bm

Meski ku bukan yang pertama

E Am D G

dihatimu tapi cintaku terbaik untukmu

C D B Em

meski ku bukan bintang di langit

Am D G

tapi cintaku yang terbaik oou..

C D Bm

Meski ku bukan yang pertama

E Am D G

dihatimu tapi cintaku terbaik untukmu

C D B Em

meski ku bukan bintang di langit

Am D G Em

tapi cintaku yang terbaik (cintaku yang terbaik)

Am D G Em

tapi cintaku yang terbaik (cintaku yang terbaik)

Am D G

tapi cintaku yang terbaik

