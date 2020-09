Chord Gitar dan Lirik Lagu Janji Suci Yovie and Nuno, Satu Keyakinan Hatiku Ini

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID – Berikut, lirik lagu dan kunci gitar atau chord gitar Janji Suci, yang dipopulerkan Yovie and Nuno.

Intro: F G C (2x)

F G C

Dengarkanlah wanita pujaanku

F G C

Malam ini akan kusampaikan

F G C

Hasrat suci kepadamu dewiku

F G C

Dengarkanlah kesungguhan ini

(*)

F G C

Aku ingin mempersuntingmu

F G C

Tuk yang pertama dan terakhir

Reff:

F G C

Jangan kau tolak dan buatku hancur

F G C

Ku tak akan mengulang tuk meminta

F G C

Satu keyakinan hatiku ini

F G C

Akulah yang terbaik untukmu

F G C

Dengarkanlah wanita impianku

F G C

Malam ini akan kusampaikan

F G C

Janji suci satu untuk selamanya

F G C

Dengarkanlah kesungguhan ini

Kembali ke: (*), Reff

Interlude: G A D (2x)

Reff 2:

G A D

Jangan kau tolak dan buatku hancur

G A D

Ku tak akan mengulang tuk meminta

G A D

Satu keyakinan hatiku ini

G A D

Akulah yang terbaik untukmu

Kembali ke: Reff 2

G A D

Akulah yang terbaik untukmu

Outro: G A Bm A D

(Tribunlampung.co.id/Resky Mertarega Saputri)