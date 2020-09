Chord Gitar dan Lirik Lagu 'Seberapa Pantas' Sheila on 7, Seberapa Hebat Kau untuk Kubanggakan

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID – Berikut, lirik lagu dan kunci gitar atau chord gitar Seberapa Pantas, yang dipopulerkan Sheila on 7.

Intro: C

C Em

Seberapa pantaskah kau untuk kutunggu

Am Em

Cukup indahkah dirimu untuk selalu kunantikan

Dm Em

Mampukah kau hadir dalam setiap mimpi burukku

Dm Bb C

Mampukah kita bertahan di saat kita jauh

C Em

Seberapa hebat kau untuk kubanggakan

Am Em

Cukup tangguhkah dirimu untuk slalu kuandalkan

Dm Em

Mampukah kau bertahan dengan hidupku yang malang

Dm Bb C

Sanggupkah kau meyakinkan di saat aku bimbang

F

Celakanya hanya kaulah yang benar-benar aku tunggu

Em

Hanya kaulah yang benar-benar memahamiku

Dm Am

Kau pergi dan hilang ke mana pun kau suka

F

Celakanya hanya kaulah yang pantas untuk kubanggakan

Em

Hanya kaulah yang sanggup untuk aku andalkan

Dm Am

Di antara pedih aku selalu menantimu

C Em

Seberapa hebat kau untuk kubanggakan

Am Em

Cukup tangguhkah dirimu untuk slalu kuandalkan

Dm Em

Mampukah kau bertahan dengan hidupku yang malang

Dm Bb C

Sanggupkah kau meyakinkan di saat aku bimbang

Musik: Am

Am C D Am F E Dm Am

F Bb F Bb

F Bb

Mungkin kini kau telah menghilang tanpa jejak

F Bb

Mengubur semua indah kenangan

F Bb

Tapi aku selalu menunggumu di sini

Gm C

Bila saja kau berubah pikiran

Am F G

Hoooooo,.,.,he,.,.,.he,.,.,

(Tribunlampung.co.id/Resky Mertrega Saputri)