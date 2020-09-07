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Download Lagu Lewat Angin Wengi MP3 Happy Asmara, Video Klip Lewat Angin Wengi Lagu Terpopuler 2020
Cara unduh atau download lagu Lewat Angin Wengi dinyanyikan Happy Asmara, simak lirik lagu Lewat Angin Wengi dan video klip Lewat Angin Wengi
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Download Lagu Lewat Angin Wengi MP3 Happy Asmara, Video Klip Lewat Angin Wengi Lagu Terpopuler 2020
TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Yuk simak, cara unduh atau download lagu Lewat Angin Wengi dinyanyikan Happy Asmara dalam MP3 lagu terpopuler 2020.
Simak juga lirik lagu Lewat Angin Wengi dan video klip Lewat Angin Wengi dalam artikel ini.
Berikut lirik lagu Lewat Angin Wengi - Happy Asmara
Padange mbulan ndadari
Ngancani ati kang sepi
Gawe ngamboro roso angen iki
Angenku iki tondo yekti tresno ing ati
Koyo mbulan menehi padang ing wengi
Tak simpen ning njero ati
Esemmu tansah ngangeni
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Penulis: Resky Mertarega S
Editor: Reny Fitriani
Sumber: Tribun Lampung