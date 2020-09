Download MP3 Lagu Pink Full Album

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID – Bagi para fans dan penikmat lagu-lagu Pink, berikut cara unduh lagu MP3 Pink atau cara download lagu MP3 Pink Full Album, dalam Gudang Lagu Terpopuler 2020.





Alecia Beth Moore atau lebih dikenal dengan nama panggung Pink, adalah seorang penyanyi, penulis lagu dan aktris asal Amerika Serikat.

Pink lahir di Doylestown, Pennsylvania, Amerika Serikat, 8 September 1979.

Penyanyi yang kini berusia 40 tahun ini mengawali kariernya dimulai, dengan menjadi anggota grup musik Choice.

Namun pada tahun 2000, Pink memutuskan untuk bersolo karier dengan merilis singel berjudul, There You Go.

Selain itu diakhir tahun yang sama, Pink juga berhasil merilis debut album solonya bertajul “Can't Take Me Home”.

