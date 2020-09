VIDEO Boy William Kaget Pergoki Rossa di Apartemen Afgan yang Serba Tertutup

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID- Status kedekatan penyanyi Afgan Syahreza dan Rossa memang menjadi tanda tanya sejak beberapa tahun silam.

Sejak bercerai dengan Yoyo Padi pada 2009 silam, Rossa belum mendapatakan sosok pengganti sang suami.

Namun, salah satu sosok yang lebih muda 10 tahun, Afgan terlihat selalu menemani Rossa.

Tak hanya itu, pada setiap kesempatan saat Afgan sedang tour atau konser, Rossa terlihat selalu menemani.

Meski enggan menyebut diri mereka berpacaran, dua sejoli ini terlihat saling mendukung satu sama lain.

Meski tak berpacaran, keduanya terlihat selalu berdekatan layaknya orang pacaran sampai-sampai membuat Boy William kaget. Ada apa?

Awalnya, Boy William nampak tengah berkunjung di apartemen Afgan Syahreza.

Melihat apartemen Afgan, Boy sadar jika kediaman pelantun tembang 'Panah Asmara' tersebut sangatlah privat.

"Thank you for opening house for me (Terima kasih sudah membuka rumah untukku). Gue yakin orang-orang nggak tahu lo tinggal dimana," tutur Boy di kanal YouTube Boy William, Jumat (5/9).

Sama seperti yang diprediksi Boy, Afgan mengungkap bahwa apartemennya adalah tempat tertutup untuknya yang tak pernah tersorot orang lain.