Chord Gitar dan Lirik Lagu Berandal Malam Di Bangku Terminal Iwan Fals, Sebentar Lagi Pagikan Datang

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID – Iwan Fals, salah satu musisi terbaik yang dimiliki oleh Indonesia. Berikut adalah lirik lagu dan kunci gitar atau chord gitar Berandal Malam Di Bangku Terminal, yang dipopulerkan Iwan Fals.

Versi 1

[Intro] Am

Am G

Sebentar lagi pagi kan datang

D Am

Walau sang bulan malas untuk pulang

Am G

Dibangku terminal benakmu bertanda

D Am

Gelisah seorang merasa terbuang

Am G

Sedetik ingatnya seribu angannya

D Am

Dambakan malam terus berbintang

Am G

Dibawah sadarnya nasib bercerita

D F Am

Hangatnya surya bara neraka

[Intro] Am

Em F C

sampai kapan kau akan bertahan

D F Am

Dicaci langit tak sanggup menjerit

Em F C

Hitam awan pasrah kau jilati

D F

Kusam kau dekap dengan muak kau lelap

D F Em Am

Pagi yang hingar dengan sadar engkau gentar

[Chorus]

F

Jangan-jangan pagi kau hadirkan

Em

Biarkan malam terus berjalan

F C

Jangan-jangan mentari kau terbitkan

F

Jangan-jangan pagi kau datangkan

Em

Ku mohon dan ku harapkan

F C

Jangan-jangan mentari kau terbitkan

[Intro] D F Am

Am G

Dengarlah tuhan apa yang dibisikan

D F Am

Berandal malam dibangku terminal