Chord Gitar dan Lirik Lagu Ku Di Negeri Orang Slank, Kau Tahu Rasa di Hatiku Kangen Sama Kamu

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID – Slankers atau para pendenger musik Slank, berikut adalah lirik lagu dan kunci gitar atau chord gitar Ku Di Negeri Orang, yang dipopulerkan Slank.

D G C D G

kau tahu rasa di hatiku kangen sama kamu

D C G

sejak kita berpisah jauh ku gelisah selalu

D G C D G

kekal rasa di dadaku merindukan kamu

D Em C G

sejak kita jarang bertemu aku resah selalu

C D G

aku di negri orang merantau tuk mencari uang

C A D

ku di seberang lautan terasa berat tanpa kau seorang

D G C D G

tapi cinta cinta kita takkan terpisahkan

D G C D G

sabar sayang sabar sayang aku nanti pulang

D Em C G

walau kita tidak bersama aku tetap setia

C D G

aku di negri orang merantau tuk mencari uang

C A D

ku di seberang lautan walaupun berat masih ku bertahan

D G C D

yakin cinta cinta kita takkan tergoyahkan

Em C G D Em C G D Em C G D Em C A C

C D G

aku di negri orang merantau tuk mencari uang

C A D

ku di seberang lautan walaupun berat tetap ku bertahan

D G C D

yakin cinta cinta kita takkan tergoyahkan

(Tribunlampung.co.id/Tama Yudha Wiguna)