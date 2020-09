Komentar Nikita Mirzani Lihat Foto Jefri Nichol Pamer Perut Six Pack

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Artis Nikita Mirzani kedapatan berkomentar di postingan aktor Jefri Nichol.

Jefri Nichol tampak mengunggah sebuah foto bertelanjang dada di akun Instagramnya.

Foto inilah yang membuat Nikita Mirzani membubuhi komentarnya di postingan Jefri Nichol.

Belum lama ini, pria kelahiran 15 Januari 1999 ini membuat heboh lantaran foto telanjang dadanya.

Hal itu terungkap di laman Instagram miliknya, @jefrinichol.

Jefri Nichol nampak bergaya di depan kaca di sebuah ruangan bernuansa hitam.

Pemain Dear Nathan ini memamerkan bagian dada dan perutnya.

Bagian perut Jefri Nichol nampak mencuri perhatian lantaran sixpack bak 'roti sobek'.

Jefri Nichol pamer foto telanjang dada memperlihatkan perut sixpacknya (Instagram/jefrinichol)

Ia juga menuliskan keterangan di unggahan tersebut.

"Its okay to thirst trapping once in a while